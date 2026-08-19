Детонація боєприпасів для РСЗВ в техніці рашистів після ураження дронами 42-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 42-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили дві російські УАЗ "Буханки", якими окупанти перевозили боєприпаси для РСЗВ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагався поповнити боєкомплект на своїх позиціях, однак його транспорт вчасно виявила українська розвідка.
Після точних ударів FPV-дронів обидві "Буханки" були знищені, а боєприпаси всередині почали детонувати.
Внаслідок детонації боєкомплект розлітався по полю, спричинивши масштабну пожежу.
Кадри знищення ворожого транспорту та боєприпасів бійці 42-ї ОМБр оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
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