Детонація боєприпасів для РСЗВ в техніці рашистів після ураження дронами 42-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 42-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили дві російські УАЗ "Буханки", якими окупанти перевозили боєприпаси для РСЗВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагався поповнити боєкомплект на своїх позиціях, однак його транспорт вчасно виявила українська розвідка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після точних ударів FPV-дронів обидві "Буханки" були знищені, а боєприпаси всередині почали детонувати.

Внаслідок детонації боєкомплект розлітався по полю, спричинивши масштабну пожежу.

Кадри знищення ворожого транспорту та боєприпасів бійці 42-ї ОМБр оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 знищили будівлю, де накопичувалася жива сила рашистів. ВIДЕО

Дивіться також: Дронарі 93-ї бригади "Холодний Яр" оптоволоконним FPV-дроном уразили групу рашистів біля стели в Донецьку. ВIДЕО