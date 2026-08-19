Дронарі 93-ї бригади "Холодний Яр" оптоволоконним FPV-дроном уразили групу рашистів біля стели в Донецьку. ВIДЕО
Оператори дронів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" виявили групу російських військових, які зупинилися біля стели в Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти завдали по окупантах удару оптоволоконним FPV-дроном.
Унаслідок влучання було знищено 3 рашистів та автомобіль, на якому вони пересувалися.
Відео ураження групи російських військових бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
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