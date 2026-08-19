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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Донетчина
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Операторы 93-й бригады "Холодный Яр" оптоволоконным FPV-дроном поразили группу рашистов в Донецке. ВИДЕО

Операторы дронов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обнаружили группу российских военных, остановившихся у стелы в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты нанесли по оккупантам удар с помощью оптоволоконного FPV-дрона.

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В результате попадания были уничтожены 3 рашиста и автомобиль, на котором они передвигались.

Видео уничтожения группы российских военных бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

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