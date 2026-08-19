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Дронари БпС "Апекс" разгромили российское орудие "Гиацинт-Б" и спрятанные боеприпасы в лесополосе. ВИДЕО

Пограничники БпС "Апекс" на Южно-Слобожанском направлении обнаружили и уничтожили замаскированную российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевого вылета обнаружили артиллерийскую установку вблизи лесополосы и нанесли по ней удар.

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Также украинские защитники поразили боеприпасы противника, которые впоследствии детонировали и взорвались.

В результате атаки российская пушка превратилась в металлолом, и теперь она больше не сможет наносить удары по позициям Сил обороны.

Кадры уничтожения артиллерии украинские пограничники обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

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