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Боевая работа экипажа HIMARS: бойцы 19-й ракетной бригады "Свята Варвара" наносят удары по врагу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа реактивной системы залпового огня M142 HIMARS из состава 19-й отдельной ракетной бригады "Свята Варвара".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения действуют в тесном взаимодействии с аэроразведкой.

Реактивные артиллерийские системы M142 HIMARS способны наносить высокоточные удары по объектам противника на расстоянии до 300 километров.

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армия РФ (23979) уничтожение (10561) артиллерия (803) РСЗО (311) HIMARS (310)
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