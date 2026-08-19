Боевая работа экипажа HIMARS: бойцы 19-й ракетной бригады "Свята Варвара" наносят удары по врагу. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа реактивной системы залпового огня M142 HIMARS из состава 19-й отдельной ракетной бригады "Свята Варвара".
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения действуют в тесном взаимодействии с аэроразведкой.
Реактивные артиллерийские системы M142 HIMARS способны наносить высокоточные удары по объектам противника на расстоянии до 300 километров.
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