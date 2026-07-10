Пара РСЗО "HIMARS" 19-й бригады "Святая Варвара" осуществляет запуск ракет по позициям оккупантов

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена боевая работа украинских артиллеристов. На кадрах видны две РСЗО "HIMARS", расположенные недалеко друг от друга и поочередно осуществляющие по одному запуску ракет по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары по вражеским целям нанесли бойцы 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ.

"День или ночь — пара HIMARS работает безупречно. Точно, быстро, результативно. 19-я ракетная бригада "Святая Варвара"", — говорится в публикации.

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