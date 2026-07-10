Пара РСЗВ "HIMARS" 19-ї бригади "Свята Варвара" здійснюють пуск ракет по позиціях окупантів. ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому зафіксовано бойову роботу українських артилеристів. На кадрах видно дві РСЗВ "HIMARS", які розміщені неподалік один від одного та почергово здійснюють по одному пуску ракет по позиціях окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари по ворожих цілях завдали воїни 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара" ЗСУ.
"День чи ніч - пара HIMARS працюють бездоганно. Точно, швидко, результативно. 19 ракетна бригада "Свята Варвара"", - йдеться у публікації.
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