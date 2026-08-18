Операторы подразделения "Apachi" обнаружили и уничтожили северокорейскую РСЗО Type 63 на Славянском направлении. ВИДЕО
На Славянском направлении украинские военные обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня Type 63 северокорейского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры уничтожения вражеской позиции.
Поражение техники осуществили операторы подразделения "Apachi". Для обнаружения замаскированной позиции и нанесения удара военные применили беспилотный летательный аппарат с оптоволоконным управлением.
В результате точного попадания позиция вместе с реактивной системой залпового огня была уничтожена.
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