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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы подразделения "Apachi" обнаружили и уничтожили северокорейскую РСЗО Type 63 на Славянском направлении. ВИДЕО

На Славянском направлении украинские военные обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня Type 63 северокорейского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры уничтожения вражеской позиции.

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Поражение техники осуществили операторы подразделения "Apachi". Для обнаружения замаскированной позиции и нанесения удара военные применили беспилотный летательный аппарат с оптоволоконным управлением.

В результате точного попадания позиция вместе с реактивной системой залпового огня была уничтожена.

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Автор: 

КНДР (1314) оружие (10778) уничтожение (10550) Донецкая область (13034) РСЗО (310) Краматорский район (1420) Славянск (2859)
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