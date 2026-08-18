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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори підрозділу "Apachi" виявили та знищили північнокорейську РСЗВ Type 63 на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку українські військові виявили та знешкодили реактивну систему залпового вогню Type 63 північнокорейського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри знищення ворожої позиції.

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Ураження техніки здійснили оператори підрозділу "Apachi". Для виявлення замаскованої позиції та завдавання удару військові застосували безпілотний літальний апарат на оптоволоконному керуванні.

У результаті точного влучання позицію разом із реактивною системою залпового вогню було знищено.

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Автор: 

КНДР (1250) зброя (7268) знищення (10860) Донецька область (11671) РСЗВ (321) Краматорський район (1432) Слов’янськ (874)
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