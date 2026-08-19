Бойова робота екіпажу HIMARS: воїни 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара" завдають ударів по ворогу. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис бойової роботи екіпажу реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS зі складу 19-ї окремої ракетної бригади "Свята Варвара".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни підрозділу працюють у щільній взаємодії з аеророзвідкою.
Реактивні артилерійські системи M142 HIMARS здатні завдавати високоточних ударів по об'єктах противника на відстані до 300 кілометрів.
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