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Бойова робота екіпажу HIMARS: воїни 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара" завдають ударів по ворогу. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис бойової роботи екіпажу реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS зі складу 19-ї окремої ракетної бригади "Свята Варвара".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни підрозділу працюють у щільній взаємодії з аеророзвідкою.

Реактивні артилерійські системи M142 HIMARS здатні завдавати високоточних ударів по об'єктах противника на відстані до 300 кілометрів.

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