Дронарі БпС "Апекс" розтрощили російську гармату "Гіацинт-Б" та сховані боєприпаси у лісосмузі. ВIДЕО
Прикордонники БпС "Апекс" на Південно-Слобожанському напрямку виявили та знищили замасковану російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойового вильоту виявили артилерійську установку поблизу лісосмуги та завдали по ній удару.
Також українські захисники уразили боєприпаси противника, які згодом здетонували та вибухнули.
Унаслідок атаки російську гармату перетворено на металобрухт, і тепер вона більше не зможе завдавати ударів по позиціях Сил оборони.
Кадри знищення артилерії українські прикордонники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.
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