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Дронарі БпС "Апекс" розтрощили російську гармату "Гіацинт-Б" та сховані боєприпаси у лісосмузі. ВIДЕО

Прикордонники БпС "Апекс" на Південно-Слобожанському напрямку виявили та знищили замасковану російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойового вильоту виявили артилерійську установку поблизу лісосмуги та завдали по ній удару.

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Також українські захисники уразили боєприпаси противника, які згодом здетонували та вибухнули.

Унаслідок атаки російську гармату перетворено на металобрухт, і тепер вона більше не зможе завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

Кадри знищення артилерії українські прикордонники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (22137) ДПСУ Держприкордонслужба (6425) прикордонники (1297) знищення (10881) артилерія (951) дрони (8692)
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