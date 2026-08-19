Дронарі БпС "Апекс" розтрощили російську гармату "Гіацинт-Б" та сховані боєприпаси у лісосмузі. ВIДЕО

Прикордонники БпС "Апекс" на Південно-Слобожанському напрямку виявили та знищили замасковану російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойового вильоту виявили артилерійську установку поблизу лісосмуги та завдали по ній удару.

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Також українські захисники уразили боєприпаси противника, які згодом здетонували та вибухнули.

Унаслідок атаки російську гармату перетворено на металобрухт, і тепер вона більше не зможе завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

Кадри знищення артилерії українські прикордонники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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