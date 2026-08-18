Окупанти спробували здійснити нічний рух технікою, але були знищені ударами дронів 68-ї бригади. ВIДЕО

Оператори дронів 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗС України знищили особовий склад і техніку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник під покровом ночі намагався здійснити рух технікою у смузі відповідальності бригади, однак потрапив під удар українських FPV-дронів.

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На оприлюднених кадрах видно, як пілоти ударних БпЛА уразили бронеавтомобіль та 2 квадроцикли противника.

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