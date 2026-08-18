УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5744 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
494 2

Окупанти спробували здійснити нічний рух технікою, але були знищені ударами дронів 68-ї бригади. ВIДЕО

Оператори дронів 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗС України знищили особовий склад і техніку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник під покровом ночі намагався здійснити рух технікою у смузі відповідальності бригади, однак потрапив під удар українських FPV-дронів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, як пілоти ударних БпЛА уразили бронеавтомобіль та 2 квадроцикли противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 422-го полку дроном-камікадзе підірвали базу російських дронарів ударом зсередини. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM розтрощили логістику рашистів на Донеччині попри антидронові сітки: знищено 7 одиниць техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22126) знищення (10872) дрони (8684) 68 окрема єгерська бригада (112)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 