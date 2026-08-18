Дронарі SIGNUM розтрощили логістику рашистів на Донеччині попри антидронові сітки: знищено 7 одиниць техніки. ВIДЕО
Пілоти SIGNUM знищили квадроцикл та низку логістичної техніки російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удар потрапили транспортні засоби, які противник використовував для переміщення особового складу та перевезення боєкомплекту, пального й продовольства.
На відео видно, як росіяни намагалися захистити окремі логістичні маршрути за допомогою антидронових сіток. Однак це не завадило українським операторам виявити та уразити техніку противника.
Зокрема, було знищено квадроцикл, 3 автомобілі, вантажівку, мотоцикл та автомобіль УАЗ "Буханка".
Також, за даними підрозділу, внаслідок ударів було ліквідовано щонайменше 5 окупантів.
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