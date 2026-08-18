Дроноры SIGNUM разгромили логистику рашистов на Донетчине, несмотря на антидроновые сетки: уничтожено 7 единиц техники. ВИДЕО
Пилоты SIGNUM уничтожили квадроцикл и ряд единиц логистической техники российских оккупантов на временно оккупированных территориях Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали транспортные средства, которые противник использовал для перемещения личного состава и перевозки боекомплекта, топлива и продовольствия.
На видео видно, как россияне пытались защитить отдельные логистические маршруты с помощью антидроновых сеток. Однако это не помешало украинским операторам обнаружить и поразить технику противника.
В частности, были уничтожены квадроцикл, 3 автомобиля, грузовик, мотоцикл и автомобиль УАЗ "Буханка".
Также, по данным подразделения, вследствие ударов было ликвидировано не менее 5 оккупантов.
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