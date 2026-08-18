РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5855 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
873 2

Дроноры SIGNUM разгромили логистику рашистов на Донетчине, несмотря на антидроновые сетки: уничтожено 7 единиц техники. ВИДЕО

Пилоты SIGNUM уничтожили квадроцикл и ряд единиц логистической техники российских оккупантов на временно оккупированных территориях Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали транспортные средства, которые противник использовал для перемещения личного состава и перевозки боекомплекта, топлива и продовольствия.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео видно, как россияне пытались защитить отдельные логистические маршруты с помощью антидроновых сеток. Однако это не помешало украинским операторам обнаружить и поразить технику противника.

В частности, были уничтожены квадроцикл, 3 автомобиля, грузовик, мотоцикл и автомобиль УАЗ "Буханка".

Также, по данным подразделения, вследствие ударов было ликвидировано не менее 5 оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Воздушных сил нанесли удар по позиции рашистов с последующей детонацией боекомплекта. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 66-й ОМБр уничтожили группу из трех оккупантов-разведчиков с помощью бомбардировщика и FPV-дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23979) уничтожение (10561) Донецкая область (13039) ВСУ (8301) дроны (7976)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 