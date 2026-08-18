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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Операторы 66-й ОМБр уничтожили группу из трех оккупантов-разведчиков с помощью бомбардировщика и FPV-дрона. ВИДЕО

Группа из трех российских военных пыталась приблизиться к передовой в зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили противника, после чего к работе приступили экипажи бомбардировщика Heavy Shot и FPV-дронов.

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Российские военные пытались передвигаться на расстоянии друг от друга и использовали растительность для маскировки. Однако после обнаружения цели украинские операторы нанесли серию ударов, вследствие которых вражеская группа была полностью уничтожена.

Видеозапись своей боевой работы обнародовали военнослужащие 66-й ОМБр.

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