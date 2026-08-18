Бойцы 23-й бригады "Хортиця" с помощью 20 перехватчиков STING сбили 20 российских "Молний" - без единого промаха. ВИДЕО
Подразделение 23-й бригады "Хортиця" НГУ за одно боевое дежурство уничтожило 20 вражеских БПЛА "Молния" с помощью зенитных дронов компании Wild Hornets.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы рассказали, что все 20 воздушных целей были поражены подряд, без единого промаха.
Уничтоженные БПЛА "Молния" направлялись для атак на Запорожскую область, однако благодаря своевременному перехвату бойцами еще во время полета не смогли достичь целей и нанести удары по региону.
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