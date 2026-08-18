Бойцы 23-й бригады "Хортиця" с помощью 20 перехватчиков STING сбили 20 российских "Молний" - без единого промаха. ВИДЕО

Подразделение 23-й бригады "Хортиця" НГУ за одно боевое дежурство уничтожило 20 вражеских БПЛА "Молния" с помощью зенитных дронов компании Wild Hornets.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы рассказали, что все 20 воздушных целей были поражены подряд, без единого промаха.

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Уничтоженные БПЛА "Молния" направлялись для атак на Запорожскую область, однако благодаря своевременному перехвату бойцами еще во время полета не смогли достичь целей и нанести удары по региону.

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