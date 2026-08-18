Бійці 23-ї бригади "Хортиця" 20 перехоплювачами STING збили 20 російських "Молній" - без жодного промаху. ВIДЕО

Розрахунок 23-ї бригади "Хортиця" НГУ протягом одного бойового чергування знищив 20 ворожих БпЛА "Молнія" за допомогою зенітних дронів від компанії Wild Hornets.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці розповіли, що усі 20 повітряних цілей були уражені поспіль, без жодного промаху.

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Знищені БпЛА "Молнія" прямували для атак на Запорізьку область, однак через своєчасне перехоплення бійцями ще під час польоту не змогли досягти цілей та завдати ударів по регіону.

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