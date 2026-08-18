Пограничники "Апекс" обнаружили и уничтожили ДРГ оккупантов на Вовчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на украинские позиции на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ВВС разведки своевременно выследили противника, после чего операторы БПЛА подразделения "Апекс" бригады "Форпост" нанесли удар по оккупантам.
В частности, украинские защитники отмечают, что оккупанты пытались спрятаться в укрытии, однако операторы дронов быстро обнаружили их и нанесли точный удар.
Кадры боевых действий пограничники опубликовали в своем Telegram-канале ГПСУ.
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