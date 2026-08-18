Прикордонники "Апекс" виявили та знищили ДРГ окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники виявили ворожу ДРГ, яка намагалася прослизнути до українських позицій на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ВПС розвідки своєчасно вистежили противника, після чого оператори БпЛА підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" завдали удару по окупантах.

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Зокрема, українські захисники зазначають, що окупанти намагалися сховатися у сховищі, однак дронарі швидко виявили їх та завдали точного удару.

Кадри бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі ДПСУ.

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