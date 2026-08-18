Оператори 66-ї ОМБр знищили групу з трьох окупантів-розвідників за допомогою бомбера та FPV-дрона. ВIДЕО
Група з трьох російських військових намагалася наблизитися до переднього краю в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили противника, після чого до роботи приступили екіпажі бомбера Heavy Shot та FPV-дронів.
Російські військові намагалися пересуватися на відстані один від одного та використовували рослинність для маскування. Однак після виявлення цілі українські оператори завдали серії ударів, унаслідок яких ворожу групу було повністю знищено.
Відеозапис своєї бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 66-ї ОМБр.
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