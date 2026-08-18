Пилоты Воздушных сил нанесли удар по позиции рашистов с последующей детонацией боекомплекта. ВИДЕО
Украинские пилоты истребителей Воздушных сил нанесли удар по позициям российских оккупантов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели экипажи использовали авиабомбы GBU-62.
По данным, обнародованным вместе с видео, на позиции противник хранил боекомплект, который взорвался после попадания.
Также вследствие удара было уничтожено не менее 5 рашистов.
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