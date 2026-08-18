Пілоти Повітряних сил завдали удару по позиції рашистів із подальшою детонацією боєкомплекту. ВIДЕО
Українські пілоти винищувачів Повітряних сил завдали удару по позиції російських окупантів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі використали авіабомби GBU-62.
За даними, оприлюдненими разом із відео, на позиції противник зберігав боєкомплект, який здетонував після влучання.
Також унаслідок удару було ліквідовано щонайменше 5 рашистів.
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