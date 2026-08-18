УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
913 1

Пілоти Повітряних сил завдали удару по позиції рашистів із подальшою детонацією боєкомплекту. ВIДЕО

Українські пілоти винищувачів Повітряних сил завдали удару по позиції російських окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі використали авіабомби GBU-62.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними, оприлюдненими разом із відео, на позиції противник зберігав боєкомплект, який здетонував після влучання.

Також унаслідок удару було ліквідовано щонайменше 5 рашистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 66-ї ОМБр знищили групу з трьох окупантів-розвідників за допомогою бомбера та FPV-дрона. ВIДЕО

Дивіться також: Прикордонники "Апекс" виявили та знищили ДРГ окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22126) боєприпаси (2353) знищення (10872) Повітряні сили (3708) винищувач (230)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 