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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Оператори 422-го полку дроном-камікадзе підірвали базу російських дронарів ударом зсередини. ВIДЕО

Оператори 422-го полку безпілотних систем Luftwaffe знищили базу російських операторів дронів разом із технікою та майном противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон-камікадзе Сил оборони залетів усередину будівлі, де зберігалася велика кількість ворожих БпЛА, та вибухнув.

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Унаслідок удару все майно окупантів, яке перебувало всередині споруди, було знищено разом із безпілотниками.

Кадри удару українські військові оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

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