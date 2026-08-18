Оператори 422-го полку дроном-камікадзе підірвали базу російських дронарів ударом зсередини. ВIДЕО
Оператори 422-го полку безпілотних систем Luftwaffe знищили базу російських операторів дронів разом із технікою та майном противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон-камікадзе Сил оборони залетів усередину будівлі, де зберігалася велика кількість ворожих БпЛА, та вибухнув.
Унаслідок удару все майно окупантів, яке перебувало всередині споруди, було знищено разом із безпілотниками.
Кадри удару українські військові оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
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