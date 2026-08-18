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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Операторы 422-го полка с помощью дрона-камикадзе подорвали базу российских дронщиков ударом изнутри. ВИДЕО

Операторы 422-го полка беспилотных систем Люфтваффе уничтожили базу российских операторов дронов вместе с техникой и имуществом противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон-камикадзе Сил обороны залетел внутрь здания, где хранилось большое количество вражеских БПЛА, и взорвался.

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Вследствие удара все имущество оккупантов, находившееся внутри здания, было уничтожено вместе с беспилотниками.

Кадры удара украинские военные обнародовали в своем Telegram-канале.

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армия РФ (23979) уничтожение (10561) ВСУ (8301) дроны (7976) Силы беспилотных систем (623)
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Топ комментарии
+7
Ювелірна робота!
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18.08.2026 22:46 Ответить
+6
Супер! Такий маленький, а так классно спрацював!
Ріспект дроноводам!
Слава Україні!
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18.08.2026 22:48 Ответить
+6
😂😂😂 звідки вилізла це свинопсина?
Як горить пердак!
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18.08.2026 23:20 Ответить

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