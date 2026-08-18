Операторы 422-го полка с помощью дрона-камикадзе подорвали базу российских дронщиков ударом изнутри. ВИДЕО

Операторы 422-го полка беспилотных систем Люфтваффе уничтожили базу российских операторов дронов вместе с техникой и имуществом противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон-камикадзе Сил обороны залетел внутрь здания, где хранилось большое количество вражеских БПЛА, и взорвался.

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Вследствие удара все имущество оккупантов, находившееся внутри здания, было уничтожено вместе с беспилотниками.

Кадры удара украинские военные обнародовали в своем Telegram-канале.

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