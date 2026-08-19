Оккупанты попытались совершить ночное передвижение на технике, но были уничтожены ударами дронов 68-й бригады. ВИДЕО
Операторы дронов 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВС Украины уничтожили личный состав и технику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник под покровом ночи пытался переместить технику в зоне ответственности бригады, однако попал под удар украинских FPV-дронов.
На обнародованных кадрах видно, как пилоты ударных БПЛА поразили бронеавтомобиль и 2 квадроцикла противника.
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