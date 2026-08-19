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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Рашист снял на видео горящий УАЗ "Буханку" с убитым старшиной внутри: "Старшина еще догорает, достать его пока невозможно". ВИДЕО

Рашист снял на видео горящий УАЗ "Буханку" с убитым российским старшиной внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант показал результат удара Сил обороны по вражеской технике.

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Военные РФ на кадрах добавляют, что достать старшину пока невозможно в связи с тем, что он еще горит в транспортном средстве.

"Старшина еще догорает, достать его пока невозможно", — комментирует на видео рашист.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23990) уничтожение (10571) ВСУ (8301) дроны (7976)
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Топ комментарии
+2
гаять час, а могли би чаю скип'ятить.
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19.08.2026 18:22 Ответить
+2
Діставай вже старшину, м¥дило кацапське - бо пересмажиться і стане неїстівним.
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19.08.2026 18:22 Ответить
+1
СТАРШИНА ДОГОРЯЄ !!!
Чи може бути щось краще?
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19.08.2026 18:23 Ответить

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