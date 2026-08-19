Рашист снял на видео горящий УАЗ "Буханку" с убитым старшиной внутри: "Старшина еще догорает, достать его пока невозможно". ВИДЕО

Рашист снял на видео горящий УАЗ "Буханку" с убитым российским старшиной внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант показал результат удара Сил обороны по вражеской технике.

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Военные РФ на кадрах добавляют, что достать старшину пока невозможно в связи с тем, что он еще горит в транспортном средстве.

"Старшина еще догорает, достать его пока невозможно", — комментирует на видео рашист.

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