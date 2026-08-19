Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим старшиною всередині: "Старшина еще догорает, достать его пока невозможно". ВIДЕО 18+

Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим російським старшиною всередині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант показав результат удару Сил оборони по ворожій техніці.

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Військові РФ на кадрах додають, що дістати старшину поки що неможливо у зв’язку з тим, що він ще палає в транспорті.

"Старшина еще догорает, достать его пока невозможно", - коментує на відео рашист.

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