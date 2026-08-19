Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим старшиною всередині: "Старшина еще догорает, достать его пока невозможно". ВIДЕО 18+
Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим російським старшиною всередині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант показав результат удару Сил оборони по ворожій техніці.
Військові РФ на кадрах додають, що дістати старшину поки що неможливо у зв’язку з тим, що він ще палає в транспорті.
"Старшина еще догорает, достать его пока невозможно", - коментує на відео рашист.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи може бути щось краще?