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Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим старшиною всередині: "Старшина еще догорает, достать его пока невозможно". ВIДЕО 18+

Рашист зафільмував палаючу УАЗ "Буханку" із ліквідованим російським старшиною всередині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант показав результат удару Сил оборони по ворожій техніці.

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Військові РФ на кадрах додають, що дістати старшину поки що неможливо у зв’язку з тим, що він ще палає в транспорті.

"Старшина еще догорает, достать его пока невозможно", - коментує на відео рашист.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (22137) знищення (10881) ЗСУ (9023) дрони (8692)
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Топ коментарі
+12
гаять час, а могли би чаю скип'ятить.
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19.08.2026 18:22 Відповісти
+9
Діставай вже старшину, м¥дило кацапське - бо пересмажиться і стане неїстівним.
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19.08.2026 18:22 Відповісти
+9
СТАРШИНА ДОГОРЯЄ !!!
Чи може бути щось краще?
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19.08.2026 18:23 Відповісти

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