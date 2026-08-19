Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 знищили будівлю, де накопичувалася жива сила рашистів. ВIДЕО
Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 завдали удару по місцю дислокації живої сили російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі для ураження цілі використали авіабомби GBU-62.
Унаслідок точного удару будівлю, де перебував особовий склад противника, було знищено разом з окупантами.
Кадри бойової роботи української авіації оприлюднив один із пілотів Повітряних сил України.
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