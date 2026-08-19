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Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 уничтожили здание, где скапливалась живая сила рашистов. ВИДЕО

Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 нанесли удар по месту дислокации личного состава российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи для поражения цели использовали авиабомбы GBU-62.

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В результате точного удара здание, в котором находился личный состав противника, было уничтожено вместе с оккупантами.

Кадры боевых действий украинской авиации обнародовал один из пилотов Воздушных сил Украины.

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