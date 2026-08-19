Детонация боеприпасов для РСЗО в технике рашистов после поражения дронами 42-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 42-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили два российских УАЗ "Буханки", на которых оккупанты перевозили боеприпасы для РСЗО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался пополнить боекомплект на своих позициях, однако его транспорт вовремя обнаружила украинская разведка.
После точных ударов FPV-дронов обе "Буханки" были уничтожены, а боеприпасы внутри начали детонировать.
В результате детонации боекомплект разлетелся по полю, вызвав масштабный пожар.
Кадры уничтожения вражеского транспорта и боеприпасов бойцы 42-й ОМБр опубликовали в своем Telegram-канале.
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