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Детонация боеприпасов для РСЗО в технике рашистов после поражения дронами 42-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 42-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили два российских УАЗ "Буханки", на которых оккупанты перевозили боеприпасы для РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался пополнить боекомплект на своих позициях, однако его транспорт вовремя обнаружила украинская разведка.

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После точных ударов FPV-дронов обе "Буханки" были уничтожены, а боеприпасы внутри начали детонировать.

В результате детонации боекомплект разлетелся по полю, вызвав масштабный пожар.

Кадры уничтожения вражеского транспорта и боеприпасов бойцы 42-й ОМБр опубликовали в своем Telegram-канале.

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