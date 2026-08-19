На Великобурлуцькому напрямку ворог зазнає значних втрат: за тиждень ліквідовано 198 окупантів. ВIДЕО
Російські війська продовжують накопичувати штурмові групи в лісових масивах уздовж державного кордону на Великобурлуцькому напрямку Харківщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається діяти малими піхотними групами та інфільтруватися вглиб українських оборонних порядків.
За даними українських військових, основним завданням ворога є захоплення та утримання рубежу Анищине — Устинівка, а також просування малих груп у напрямку населених пунктів Кунине, Чорне та Довжанка.
Через значні втрати росіяни змушені перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи із Вовчанського напрямку.
За період із 10 по 16 серпня, за даними української сторони, на цьому напрямку було ліквідовано 198 окупантів, ще 142 отримали поранення, а 11 російських військових здалися в полон. Також було уражено танк і броньовану бойову машину та знищено 23 одиниці автомобільної техніки.
На оприлюднених кадрах зафіксовано спробу групи з 5 російських військових інфільтруватися в районі населеного пункту Артільне. Після удару один із окупантів отримав поранення, а його товариші залишили його та сховалися в лісосмузі.
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