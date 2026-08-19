На Великобурлуцькому напрямку ворог зазнає значних втрат: за тиждень ліквідовано 198 окупантів. ВIДЕО

Російські війська продовжують накопичувати штурмові групи в лісових масивах уздовж державного кордону на Великобурлуцькому напрямку Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається діяти малими піхотними групами та інфільтруватися вглиб українських оборонних порядків.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними українських військових, основним завданням ворога є захоплення та утримання рубежу Анищине — Устинівка, а також просування малих груп у напрямку населених пунктів Кунине, Чорне та Довжанка.

Через значні втрати росіяни змушені перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи із Вовчанського напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська активізувалися на Харківському напрямку, - Трегубов

За період із 10 по 16 серпня, за даними української сторони, на цьому напрямку було ліквідовано 198 окупантів, ще 142 отримали поранення, а 11 російських військових здалися в полон. Також було уражено танк і броньовану бойову машину та знищено 23 одиниці автомобільної техніки.

На оприлюднених кадрах зафіксовано спробу групи з 5 російських військових інфільтруватися в районі населеного пункту Артільне. Після удару один із окупантів отримав поранення, а його товариші залишили його та сховалися в лісосмузі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 знищили будівлю, де накопичувалася жива сила рашистів. ВIДЕО