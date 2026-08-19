На Великобурлукском направлении враг несет значительные потери: за неделю ликвидировано 198 оккупантов. ВИДЕО

Российские войска продолжают сосредотачивать штурмовые группы в лесных массивах вдоль государственной границы на Великобурлуцком направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается действовать небольшими пехотными группами и проникать вглубь украинских оборонительных позиций.

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По данным украинских военных, основной задачей врага является захват и удержание рубежа Анищино - Устиновка, а также продвижение небольших групп в направлении населенных пунктов Кунино, Черное и Довжанка.

Из-за значительных потерь россияне вынуждены перебрасывать на это направление дополнительные подразделения с Волчанского направления.

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За период с 10 по 16 августа, по данным украинской стороны, на этом направлении было ликвидировано 198 оккупантов, еще 142 получили ранения, а 11 российских военных сдались в плен. Также был поражен танк и бронированная боевая машина, уничтожено 23 единицы автомобильной техники.

На обнародованных кадрах зафиксирована попытка группы из 5 российских военных проникнуть в район населенного пункта Артильное. После удара один из оккупантов получил ранение, а его товарищи бросили его и спрятались в лесополосе.

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