Реактивные БПЛА атакуют Украину: "Укрзализныця" изменила расписание поездов, часть рейсов отменила

Утром 20 августа российские оккупанты продолжили наносить удары по Украине с помощью реактивных беспилотников. В частности, движение ударных БПЛА зафиксировано над рядом областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По состоянию на 6:56 военные фиксировали реактивные беспилотники, в частности, в направлении Киева, Запорожья, Кропивницкого, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей.

В 6:13 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, летящем на Киев с севера. Впоследствии было зафиксировано еще несколько беспилотников в направлении столицы и Киевской области.

В то же время из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате ночной атаки РФ на Киев и область "Укрзализныця" внесла изменения в движение пригородных поездов.

Изменения в Киевской, Черниговской и Сумской областях

20 августа по измененному маршруту будут курсировать поезда:

№6903 и №6905 Нежин-Бобрик — вместо маршрута Нежин-Киев;

№6902 и №6906 Бобрик-Нежин — вместо Киев-Нежин;

№893 Конотоп-Бобрик — вместо Конотоп-Киев;

№894 Бобрик – Нежин – вместо Киев – Нежин.

Также в этот день не будут осуществляться рейсы №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский и №6910 Киев-Волынский – Нежин.

Кроме того, из-за ситуации с безопасностью задерживаются пригородные поезда в ряде областей.

В Киевской области задержки зафиксированы, в частности, у поездов №6002 Фастов-1 — Киев-Пассажирский — на 1 час 4 минуты, №6004 Фастов-1 — Киев-Пассажирский — на 58 минут, №6722/6721 Мироновка — Киев-Пассажирский — на 26 минут, № 6604 Тетерев — Святошин — на 29 минут.

Поезд №6202/6006 Козятин-1 — Киев-Пасс. курсирует с задержкой 29 минут.

Задержки поездов в других областях

В Днепропетровской области поезд №6501 Пятихатки-Пасс. — Кривой Рог-Гол. задерживается на 1 час 8 минут, а №6008 Пятихатки-Пасс. — Днепр-Гол. — на 43 минуты.

В Винницкой области поезд №6301 Козятин-1 – Жмеринка-Пасс. задерживается на 15 минут.

Во Львовской области поезд №6063 Ходоров – Львов-Главный задерживается на 36 минут.

В Сумской и Черниговской областях поезд №6449 Конотоп-пасс. – Нежин задерживается на 17 минут. Поезд №896/895 Фастов-1 – Шостка — на 21 минуту.

В направлении Запорожья поезд №6583 Синельниково-1 – Запорожье-II задерживается на 45 минут.

В Житомирской и Киевской областях поезд №6601 "Киев-Пассажирский — Коростень" задерживается на 23 минуты.

Наибольшие задержки в настоящее время фиксируются в Харьковской области: поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский задерживается на 52 минуты, №6683 Мерефа – Берестин — на 1 час 15 минут, №6503 Бирки – Лозовая — на 1 час 24 минуты, № 6682 Власовка – Харьков-Пассажирский — на 1 час 23 минуты, а № 6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский — на 1 час 55 минут.

В Кировоградской и Черкасской областях поезд №6402 Помичная – им. Т. Г. Шевченко задерживается на 1 час 3 минуты.

В "Укрзализныце" предупредили, что в течение дня возможны дальнейшие изменения и задержки пригородных поездов из соображений безопасности.

В случае воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не ждать поезд на платформе, а перейти в укрытие или другое безопасное место. Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено после устранения воздушной угрозы.

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