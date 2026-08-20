Реактивні БпЛА атакують Україну: "Укрзалізниця" змінила рух поїздів, частину скасувала

Вранці 20 серпня російські окупанти продовжили атакувати Україну реактивними безпілотниками. Зокрема рух ударних БпЛА зафіксований над низкою областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 6:56 військові фіксували реактивні безпілотники, зокрема, у напрямку Києва, Запоріжжя, Кропивницького, Миколаївщини, Черкащини, Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини.

О 6:13 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА курсом на Київ із півночі. Згодом було зафіксовано ще кілька безпілотників у напрямку столиці та Київської області.

Водночас через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та область "Укрзалізниця" внесла зміни у рух приміських поїздів.

Зміни на Київщині, Чернігівщині та Сумщині

20 серпня зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди:

№6903 та №6905 Ніжин-Бобрик - замість маршруту Ніжин-Київ;

№6902 та №6906 Бобрик-Ніжин - замість Київ-Ніжин;

№893 Конотоп-Бобрик - замість Конотоп-Київ;

№894 Бобрик – Ніжин - замість Київ – Ніжин.

Також цього дня не здійснюватимуть рейси №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський і №6910 Київ-Волинський – Ніжин.

Крім того, через безпекову ситуацію затримуються приміські поїзди в низці областей.

На Київщині затримки зафіксовані, зокрема, у поїздів №6002 Фастів-1 – Київ-Пас. — на 1 годину 4 хвилини, №6004 Фастів-1 – Київ-Пас. — на 58 хвилин, №6722/6721 Миронівка – Київ-Пас. — на 26 хвилин, №6604 Тетерів – Святошин — на 29 хвилин.

Поїзд №6202/6006 Козятин-1 – Київ-Пас. курсує із затримкою 29 хвилин.

Затримки поїздів в інших областях

На Дніпропетровщині поїзд №6501 П'ятихатки-Пас. – Кривий Ріг-Гол. затримується на 1 годину 8 хвилин, а №6008 П'ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. — на 43 хвилини.

На Вінниччині поїзд №6301 Козятин-1 – Жмеринка-Пас. затримується на 15 хвилин.

На Львівщині поїзд №6063 Ходорів – Львів-Головний затримується на 36 хвилин.

На Сумщині та Чернігівщині поїзд №6449 Конотоп-Пас. – Ніжин затримується на 17 хвилин. Поїзд №896/895 Фастів-1 – Шостка — на 21 хвилину.

У напрямку Запоріжжя поїзд №6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-II затримується на 45 хвилин.

На Житомирщині та Київщині поїзд №6601 Київ-Пас. – Коростень затримується на 23 хвилини.

Найбільші затримки наразі фіксують на Харківщині: поїзд №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський затримується на 52 хвилини, №6683 Мерефа – Берестин — на 1 годину 15 хвилин, №6503 Бірки – Лозова — на 1 годину 24 хвилини, №6682 Власівка – Харків-Пасажирський — на 1 годину 23 хвилини, а №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський — на 1 годину 55 хвилин.

На Кіровоградщині та Черкащині поїзд №6402 Помічна – ім. Т. Г. Шевченка затримується на 1 годину 3 хвилини.

В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі подальші зміни та затримки приміських поїздів з міркувань безпеки.

У разі повітряної тривоги пасажирам рекомендують не очікувати поїзд на платформі, а перейти до укриття або іншого безпечного місця. Рух залізничного транспорту відновлюватимуть після завершення повітряної загрози.

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