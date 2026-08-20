За сутки - 234 боевых столкновения: Больше всего атак РФ совершила на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

На фронте за сутки произошло 234 боевых столкновения. Силы обороны отразили 26 атак РФ на Покровском направлении и 24 - на Константиновском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 330 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 459 дронов-камикадзе и осуществили 3118 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренек, Уланово, Бачевск, Толстодубово, Винторовка, Яструбщина и Атинское в Сумской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Толстодубово.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Волоховки, Караичного, Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Заречного и Лимана, а также в направлениях Шейковки, Карповки, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Резниковки, Озерного, Кривой Луки и Закитного, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Диброва и Васютинское.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новодмитровки, Павловки, Александро-Шультино и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 26 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Котлино и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Мирного, Вольного, Кучерова Яра, Ганновки, Матяшевого, Светлого, Шевченко, Васильевки, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Новое Запорожье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 11 раз. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Доброполья, Воздвижевки, Цветкового и Новоселовки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Степового, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три командно-наблюдательных пункта.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1480 человек. Также уничтожено семь танков, три боевые бронированные машины, 56 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, 10 наземных робототехнических комплексов, 1672 беспилотных летательных аппарата, 500 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.

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