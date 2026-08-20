Выплаты детям с инвалидностью вырастут до 8–16 тыс. грн в месяц: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, который существенно увеличивает государственную помощь детям с инвалидностью и совершеннолетним лицам с инвалидностью с детства. С 2027 года ежемесячные выплаты детям в зависимости от потребности в уходе будут составлять от 8 до 16 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. Речь идет о законопроекте №14191.

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Сколько будут получать дети с инвалидностью

Закон вводит базовую величину, от которой будет рассчитываться государственная социальная помощь. С 1 января 2027 года она составит не менее 4 тыс. грн, а в дальнейшем будет определяться ежегодно законом о государственном бюджете.

Основная помощь ребенку с инвалидностью составит 200% базовой величины - то есть не менее 8 тыс. грн в месяц.

С учетом надбавок семьи смогут получать:

– 8 тыс. грн – на ребенка с инвалидностью;

– 12 тыс. грн – если врачебно-консультативная комиссия установила потребность ребенка в уходе;

– 16 тыс. грн – на ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Для детей, инвалидность которых связана с ранением или иным повреждением здоровья в результате взрывоопасных предметов, основную государственную социальную помощь дополнительно будут увеличивать на 50%.

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Увеличатся выплаты и взрослым с инвалидностью с детства

Закон также пересматривает пособия для совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства. При базовой величине в 4 тыс. грн ежемесячная выплата составит не менее 8 тыс. грн для I группы, 4 тыс. грн – для II группы и 3 тыс. грн – для III группы.

Для людей с инвалидностью I группы предусмотрена надбавка на уход. Для подгруппы А общая сумма составит не менее 16 тыс. грн, для подгруппы Б - 12 тыс. грн.

Одинокие лица с инвалидностью с детства II и III групп, которым официально установлена потребность в постоянном уходе, будут получать дополнительно не менее 3 тыс. грн. Таким образом, общая выплата составит не менее 7 тыс. грн для II группы и 6 тыс. грн - для III.

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Пособия детям, находящимся на государственном иждивении, будут зачисляться на их счета

Кроме того, закон изменяет порядок выплат детям с инвалидностью до 18 лет, находящимся на полном государственном содержании. Независимо от наличия статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, деньги будут зачисляться на личные счета ребенка.

10 % пособия будет поступать на текущий счет для личных нужд, а 90 % - на депозитный.

Для детей от 14 лет, которые будут учиться и проживать в учреждениях профессионального, предвысшего или высшего образования за пределами учреждения, где они находились на государственном содержании, соотношение составит 50% на текущий и 50% на депозитный счет. С 14 лет ребенок сможет самостоятельно распоряжаться средствами на текущем счете.

Кроме того, вводится комплексная социальная услуга раннего вмешательства для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющими нарушения развития или риск их возникновения.

В течение пяти лет, начиная с 2027 года, государство также будет финансировать сопровождение в ходе инклюзивного обучения, услуги по комплексному развитию и уходу за детьми с инвалидностью, а также временный отдых для родителей и других лиц, осуществляющих уход.

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