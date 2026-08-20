Виплати дітям з інвалідністю зростуть до 8–16 тис. грн на місяць: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво збільшує державну допомогу дітям з інвалідністю та повнолітнім особам з інвалідністю з дитинства. З 2027 року щомісячні виплати дітям залежно від потреби в догляді становитимуть від 8 до 16 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. Йдеться про законопроєкт №14191.

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Скільки отримуватимуть діти з інвалідністю

Закон запроваджує базову величину, від якої розраховуватимуть державну соціальну допомогу. З 1 січня 2027 року вона становитиме не менше 4 тис. грн, а надалі визначатиметься щороку законом про державний бюджет.

Основна допомога дитині з інвалідністю становитиме 200% базової величини – тобто щонайменше 8 тис. грн на місяць.

З урахуванням надбавок родини зможуть отримувати:

– 8 тис. грн – на дитину з інвалідністю;

– 12 тис. грн – якщо лікарсько-консультативна комісія встановила потребу дитини в догляді;

– 16 тис. грн – на дитину з інвалідністю підгрупи А.

Для дітей, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я внаслідок вибухонебезпечних предметів, основну державну соціальну допомогу додатково збільшуватимуть на 50%.

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Зростуть виплати й дорослим з інвалідністю з дитинства

Закон також переглядає допомогу повнолітнім особам з інвалідністю з дитинства. За базової величини у 4 тис. грн щомісячна виплата становитиме щонайменше 8 тис. грн для І групи, 4 тис. грн – для ІІ групи та 3 тис. грн – для ІІІ групи.

Для людей з інвалідністю І групи передбачена надбавка на догляд. Для підгрупи А загальна сума становитиме щонайменше 16 тис. грн, для підгрупи Б – 12 тис. грн.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп, яким офіційно встановлено потребу в постійному догляді, отримуватимуть додатково не менше 3 тис. грн. Таким чином, загальна виплата становитиме щонайменше 7 тис. грн для ІІ групи та 6 тис. грн – для ІІІ.

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Допомогу дітям на держутриманні зараховуватимуть на їхні рахунки

Окремо закон змінює порядок виплат дітям з інвалідністю до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні. Незалежно від наявності статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, гроші зараховуватимуть на особисті рахунки дитини.

10% допомоги надходитиме на поточний рахунок для особистих потреб, а 90% – на депозитний.

Для дітей від 14 років, які навчатимуться та проживатимуть у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти поза установою, де вони перебували на державному утриманні, пропорція становитиме 50% на поточний та 50% на депозитний рахунок. З 14 років дитина зможе самостійно розпоряджатися коштами на поточному рахунку.

Крім того, запроваджується комплексна соціальна послуга раннього втручання для сімей із дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення.

Протягом п'яти років із 2027 року держава також фінансуватиме супровід під час інклюзивного навчання, послуги комплексного розвитку та догляду за дітьми з інвалідністю, а також тимчасовий відпочинок для батьків та інших людей, які здійснюють догляд.

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