Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика: его назначили заместителем главы Мининфраструктуры
Президент Владимир Зеленский освободил Кирилла Фесика от должности главы Оболонской РГА Киева.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Уволить ФЕСИКА Кирилла Александровича с должности председателя Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением", - говорится в документе.
Новая должность
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Фесика заместителем министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
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