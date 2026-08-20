Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика: его назначили заместителем главы Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский освободил Кирилла Фесика от должности главы Оболонской РГА Киева.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Уволить ФЕСИКА Кирилла Александровича с должности председателя Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением", - говорится в документе.

Новая должность

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Фесика заместителем министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

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