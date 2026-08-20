Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика: його призначили заступником глави Мінінфраструктури

Президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика з посади голови Оболонської РДА Києва.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Звільнити ФЕСИКА Кирила Олександровича з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Нова посада

Раніше повідомлялось, що Фесика Кабмін призначив заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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