Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика: його призначили заступником глави Мінінфраструктури
Президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика з посади голови Оболонської РДА Києва.
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Звільнити ФЕСИКА Кирила Олександровича з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.
Нова посада
Раніше повідомлялось, що Фесика Кабмін призначив заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
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