В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Татарстане и нефтяного терминала на Тамани

19 августа и в ночь на 20 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Пострадал нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске Республики Татарстан РФ, где зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Кроме того, был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Вольне Краснодарского края РФ. Зафиксирован пожар на территории объекта.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Что известно?

"ТАНЕКО" - может перерабатывать до 16 млн тонн нефтяного сырья в год. Производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности моторные топлива и другую продукцию нефтепереработки. Задействован в обеспечении армии противника.

"Таманьнефтегаз" - один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского перегрузочного комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год. Терминал обеспечивает перегрузку нефти и нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда. Обеспечивает логистические и топливные потребности армии РФ.

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