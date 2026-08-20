У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Татарстані та нафтового терміналу на Тамані

19 серпня та у ніч на 20 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан РФ де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Волні Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Робота по ключових об'єктах противника триває", - наголосили у Генштабі.

Що відомо?

"ТАНЕКО" - може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника.

"Таманьнефтегаз" - один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ.

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