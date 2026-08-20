Главы МИД Финляндии и Эстонии осудили атаку РФ: Российская кампания террора не знает границ

Главы МИД Финляндии Элина Валтонен и Эстонии Маргус Цахкна осудили массированный удар РФ по Украине и заявили, что Россия должна понести ответственность. Финляндия и Эстония выразили солидарность с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах Валтонен и Цахкны в Х.

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что запуск десятков ракет и дронов по гражданскому населению и инфраструктуре не приближает мир.

"Россия и её руководство должны понести ответственность за агрессивную войну и нанесённый ею ущерб. Финляндия солидарна с Украиной", - подчеркнула она.

Цахкна назвал атаку одной из самых жестоких

Цахкна назвал последнюю атаку одной из самых жестоких атак на Киев с начала полномасштабного вторжения.

"Прошлой ночью Россия совершила одно из самых жестоких нападений на Киев с начала полномасштабного вторжения. Это был скоординированный обстрел баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и дронами, намеренно направленный на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Глава МИД Эстонии отметил, что российская кампания террора не знает границ. Ее целью является разрушение, нагнетание страха и систематическое уничтожение гражданского населения.

Цахкна заявил, что международное сообщество должно продолжать изоляцию России, ужесточать санкции и ускорять привлечение РФ к ответственности.

"Наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой - в политическом, военном и экономическом плане. Украина является передовым защитником безопасности Европы.

Международное сообщество должно и впредь изолировать Россию, ужесточать санкции и ускорять меры по привлечению к ответственности. Кремль должен понести последствия, соразмерные масштабам его преступлений", - подчеркнул Цахкна.

Массированный комбинированный удар

В ночь на 20 августа враг атаковал Украину баллистическими и крылатыми ракетами, ударными БПЛА. Основное направление - Киев и область.

В Киеве повреждения зафиксированы в трех районах города: Святошинском, Соломенском и Дарницком.

По состоянию на 13:20 известно о гибели 15 человек. Пострадали 33 жителя столицы.

Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

По состоянию на 7:00 известно о 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб.

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