Глави МЗС Фінляндії та Естонії засудили атаку РФ: Російська кампанія терору не знає меж

Глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен та Естонії Маргус Цахкна засудили масований удар РФ по Україні та заявили, що Росія має понести відповідальність. Фінляндія та Естонія висловили солідарність з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописах Валтонен та Цахкни у Х.

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Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що запуск десятків ракет і дронів по цивільному населенню та інфраструктурі не наближає мир.

"Росія та її керівництво мають понести відповідальність за агресивну війну та завдані нею збитки. Фінляндія солідарна з Україною", – наголосила вона.

Цахкна назвав атаку однією з найжорстокіших

Цахкна назвав останню атаку однією з найжорстокіших атак на Київ від початку повномасштабного вторгнення.

"Минулої ночі Росія здійснила один із найжорстокіших нападів на Київ з початку повномасштабного вторгнення. Це був скоординований обстріл балістичними ракетами, крилатими ракетами та дронами, навмисно спрямований на цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Естонії зазначив, що російська кампанія терору не знає меж. Її метою є руйнування, нагнітання страху та систематичне знищення цивільного життя.

Цахкна заявив, що міжнародна спільнота має продовжувати ізоляцію Росії, посилювати санкції та прискорювати притягнення РФ до відповідальності.

"Наша підтримка України має залишатися непохитною - у політичному, військовому та економічному плані. Україна є передовим захисником безпеки Європи.

Міжнародна спільнота має й надалі ізолювати Росію, посилювати санкції та прискорювати заходи щодо притягнення до відповідальності. Кремль має понести наслідки, співмірні з масштабами його злочинів", - наголосив Цахкна.

Масований комбінований удар

У ніч проти 20 серпня ворог атакував Україну балістичними та крилатими ракетами, ударними БпЛА. Основний напрямок - Київ та область.

У Києві пошкодження зафіксовані у трьох районах міста: Святошинському, Солом'янському й Дарницькому.

Станом на 13:20 відомо про загибель 15 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.

Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Станом на 7:00 відомо про 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.

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