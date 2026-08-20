Будрис призвал принять Украину в ЕС до 2030 года: Место Украины - в европейской семье

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после очередной массированной атаки России на Украину призвал предоставить Украине полноправное членство в Европейском союзе к 2030 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.

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По словам литовского министра, продолжение российских атак свидетельствует о том, что Москва не заинтересована в мире и продолжает выбирать эскалацию и террор против гражданского населения.

Будрис подчеркнул необходимость срочно усилить украинскую противовоздушную оборону, а также увеличить военную, энергетическую и финансовую помощь.

Он также призвал усилить санкционное давление на Россию, в частности меры, которые непосредственно влияют на её военную промышленность.

Литва выступает за членство Украины в ЕС к 2030 году

Будрис заявил, что Украину необходимо полностью интегрировать в европейские и евроатлантические структуры.

"Место Украины - в европейской семье, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться нашим стратегическим приоритетом", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является одновременно защитой безопасности и будущего Европы, а реакция Запада должна соответствовать масштабам российской агрессии.

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