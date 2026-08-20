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Новости Вступление Украины в ЕС
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Будрис призвал принять Украину в ЕС до 2030 года: Место Украины - в европейской семье

будріс

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после очередной массированной атаки России на Украину призвал предоставить Украине полноправное членство в Европейском союзе к 2030 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.

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По словам литовского министра, продолжение российских атак свидетельствует о том, что Москва не заинтересована в мире и продолжает выбирать эскалацию и террор против гражданского населения.

Будрис подчеркнул необходимость срочно усилить украинскую противовоздушную оборону, а также увеличить военную, энергетическую и финансовую помощь.

Он также призвал усилить санкционное давление на Россию, в частности меры, которые непосредственно влияют на её военную промышленность.

Литва выступает за членство Украины в ЕС к 2030 году

Будрис заявил, что Украину необходимо полностью интегрировать в европейские и евроатлантические структуры.

"Место Украины - в европейской семье, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться нашим стратегическим приоритетом", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является одновременно защитой безопасности и будущего Европы, а реакция Запада должна соответствовать масштабам российской агрессии.

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Топ комментарии
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ой та ну на черговий заспокійлик від ЄС...
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20.08.2026 13:53 Ответить
+2
Дякуємо пану Будрісу за підтримку України. Але Потужний записав відос з премєр-міністром і спікером парламенту України про ускорений (негайний) вступ України до ЄС і НАТО. Вальдемар вже став мільярдером, як і його оточення і вирішив передати руїни після свого керування в ЄС. Україна йому вже майже не потрібна. Скільки в його кишені паспортів - знає тільки він. Хай вони вже витягують цю розбиту Україну і погашають борги, яких він нахапався за 7 років. Дуже мудро!!! Так 73%?
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20.08.2026 14:05 Ответить
+2
А куди він планує діти Зеленського - організатора всієї української корупції?
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20.08.2026 14:10 Ответить

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