Польша поддерживает вступление Украины в ЕС, но при условии выполнения всех требований, - Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что поляки в целом поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, но считают, что Киев должен пройти все этапы евроинтеграции на тех же условиях, что и другие государства-члены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в интервью "Европейской правде".

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Боднар прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которому впервые за долгое время большинство поляков не поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Поляки за нас в ЕС. Но при условии выполнения всех требований по интеграции в Европейский Союз", — подчеркнул посол.

По его словам, такой подход является традиционным для польской политики. Варшава исходит из того, что сама прошла сложный путь к членству в ЕС, выполняя все необходимые условия, и Украина также должна пройти этот процесс.

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В то же время дипломат отметил, что сдержанность поляков объясняется не отсутствием политической поддержки Украины, а прежде всего экономическими интересами.

"У них есть свои интересы, у нас есть свои интересы, но в этом-то и заключается диалог", — сказал Боднар, имея в виду вопросы конкуренции в сферах сельского хозяйства, транспорта и перевозок.

Посол также обратил внимание, что уровень поддержки Украины в польском обществе традиционно рос в периоды крупных исторических событий — во время украинских Майданов и после начала полномасштабной войны. Сейчас, по его словам, эта поддержка закономерно снижается, что сказывается и на отношении к перспективам членства Украины в ЕС.

Боднар добавил, что на общественное мнение влияет и последнее обострение в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей.

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