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Новости Вступление Украины в ЕС
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Украина может открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС уже осенью, - Ченцов

Когда Украина откроет все кластеры с ЕС?: Ченцов ответил

Украина может завершить процесс открытия кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС уже осенью.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

По его словам, технических препятствий для открытия кластеров уже давно нет, а вся подготовительная работа выполнена.

"Мы сейчас можем хоть в один день открыть все кластеры", - отметил Ченцов.

Он подтвердил, что со стороны Венгрии сохраняется препятствие для открытия кластеров, однако добавил, что Украина "существенно улучшила взаимодействие с этой страной".

"Реалистично — открыть два кластера в сентябре, а еще два — посмотрим, будет ли это в октябре, но мы однозначно хотим, чтобы это произошло осенью", — пояснил Ченцов.

Такой график, добавил вице-премьер, не является ускоренным вступлением, а основан на выполнении Украиной вступительных критериев.

"Поэтому когда вам говорят, мол, "нельзя там торопиться с Украиной", говорят, что "никогда такого не было", то ответ у нас очень прост: Украина выполнила всю домашнюю работу. Мы не говорим о том, что Украина находится в состоянии войны и требует особого внимания. Мы сделали все необходимое", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 17 июля, во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), Венгрия официально отказалась дать согласие на начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

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Автор: 

Евросоюз (18812) Ченцов Всеволод (25) переговорные кластеры (24)
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Топ комментарии
+4
Україна може відкрити, але мародерів ніхто не чекає в ЄС. Я не про українців, а владу!
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04.08.2026 14:59 Ответить
+3
На них вже іржа як мох висить. Але для єлекторату піде на вуха.
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04.08.2026 15:02 Ответить
+2
Смішні... зі злодійською владою ніяки кластери нам не світять.
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04.08.2026 14:44 Ответить

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