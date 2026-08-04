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Новини Вступ України до ЄС
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Україна може відкрити всі кластери на переговорах про вступ до ЄС вже восени, - Ченцов

Коли Україна відкриє всі кластери із ЄС?: Ченцов відповів

Україна може завершити процес відкриття кластерів на переговорах про вступ до ЄС вже восени.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

За його словами, технічних перепон для відкриття кластерів вже тривалий час немає, а всю підготовчу роботу виконано.

"Ми зараз можемо хоч в один день відкрити всі кластери", - зазначив Ченцов.

Він підтвердив, що з боку Угорщини зберігається блок на відкриття кластерів, проте він додав, що Україна "суттєво покращила взаємодію з цією країною".

"Реалістично - відкрити два кластери в вересні, і ще два - подивимося, чи це в жовтні буде, але ми однозначно хочемо, щоби це було восени", - пояснив Ченцов.

Такий графік, додав віцепрем'єр, не є прискореним вступом, а ґрунтується на виконанні Україною вступних критеріїв.

"Тому коли вам говорять, мовляв, "не можна там спішити з Україною", говорять що "ніколи не було", то відповідь у нас дуже проста: Україна виконала всю домашню роботу. Ми не кажемо про те, що Україна у війні і потребує особливої уваги. Ми зробили все необхідне", - підсумував він.

Читайте: ЄС вдруге спробує переконати Угорщину розблокувати відкриття переговорних кластерів для України

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 17 липня, під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), Угорщина офіційно відмовилася дати згоду на початок процесу відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України.

Читайте: Польща захищатиме "чутливі сектори" на переговорах про вступ України до ЄС, - МЗС країни

Автор: 

Євросоюз (10732) Ченцов Всеволод (32) переговорні кластери (30)
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Топ коментарі
+4
Україна може відкрити, але мародерів ніхто не чекає в ЄС. Я не про українців, а владу!
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04.08.2026 14:59 Відповісти
+3
На них вже іржа як мох висить. Але для єлекторату піде на вуха.
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04.08.2026 15:02 Відповісти
+2
Смішні... зі злодійською владою ніяки кластери нам не світять.
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04.08.2026 14:44 Відповісти

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