Україна може відкрити всі кластери на переговорах про вступ до ЄС вже восени, - Ченцов

Україна може завершити процес відкриття кластерів на переговорах про вступ до ЄС вже восени.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

За його словами, технічних перепон для відкриття кластерів вже тривалий час немає, а всю підготовчу роботу виконано.

"Ми зараз можемо хоч в один день відкрити всі кластери", - зазначив Ченцов.

Він підтвердив, що з боку Угорщини зберігається блок на відкриття кластерів, проте він додав, що Україна "суттєво покращила взаємодію з цією країною".

"Реалістично - відкрити два кластери в вересні, і ще два - подивимося, чи це в жовтні буде, але ми однозначно хочемо, щоби це було восени", - пояснив Ченцов.

Такий графік, додав віцепрем'єр, не є прискореним вступом, а ґрунтується на виконанні Україною вступних критеріїв.

"Тому коли вам говорять, мовляв, "не можна там спішити з Україною", говорять що "ніколи не було", то відповідь у нас дуже проста: Україна виконала всю домашню роботу. Ми не кажемо про те, що Україна у війні і потребує особливої уваги. Ми зробили все необхідне", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 17 липня, під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), Угорщина офіційно відмовилася дати згоду на початок процесу відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України.

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