Польща підтримує вступ України до ЄС, але за виконання всіх умов, - Боднар

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що поляки загалом підтримують вступ України до Європейського Союзу, але вважають, що Київ має пройти всі етапи євроінтеграції на тих самих умовах, що й інші держави-члени.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

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Боднар прокоментував результати соціологічного опитування, згідно з яким уперше за тривалий час більшість поляків не підтримує вступ України до ЄС.

"Поляки за нас в ЄС. Але за умови виконання всіх вимог по інтеграції до Європейського Союзу", – наголосив посол.

За його словами, такий підхід є традиційним для польської політики. Варшава виходить із того, що сама проходила складний шлях до членства в ЄС, виконуючи всі необхідні умови, і Україна також має пройти цей процес.

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Водночас дипломат зазначив, що стриманість поляків пояснюється не відсутністю політичної підтримки України, а насамперед економічними інтересами.

"В них є свій інтерес, в нас є свій інтерес, але в тому і полягає якраз діалог", – сказав Боднар, маючи на увазі питання конкуренції у сферах сільського господарства, транспорту та перевезень.

Посол також звернув увагу, що рівень підтримки України в польському суспільстві традиційно зростав у періоди великих історичних подій – під час українських Майданів і після початку повномасштабної війни. Зараз, за його словами, ця підтримка закономірно знижується, що позначається і на ставленні до перспектив українського членства в ЄС.

Боднар додав, що на громадську думку впливає й останнє загострення у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею.

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