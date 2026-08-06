Польща підтримує вступ України до ЄС, але за виконання всіх умов, - Боднар
Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що поляки загалом підтримують вступ України до Європейського Союзу, але вважають, що Київ має пройти всі етапи євроінтеграції на тих самих умовах, що й інші держави-члени.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Боднар прокоментував результати соціологічного опитування, згідно з яким уперше за тривалий час більшість поляків не підтримує вступ України до ЄС.
"Поляки за нас в ЄС. Але за умови виконання всіх вимог по інтеграції до Європейського Союзу", – наголосив посол.
За його словами, такий підхід є традиційним для польської політики. Варшава виходить із того, що сама проходила складний шлях до членства в ЄС, виконуючи всі необхідні умови, і Україна також має пройти цей процес.
Водночас дипломат зазначив, що стриманість поляків пояснюється не відсутністю політичної підтримки України, а насамперед економічними інтересами.
"В них є свій інтерес, в нас є свій інтерес, але в тому і полягає якраз діалог", – сказав Боднар, маючи на увазі питання конкуренції у сферах сільського господарства, транспорту та перевезень.
Посол також звернув увагу, що рівень підтримки України в польському суспільстві традиційно зростав у періоди великих історичних подій – під час українських Майданів і після початку повномасштабної війни. Зараз, за його словами, ця підтримка закономірно знижується, що позначається і на ставленні до перспектив українського членства в ЄС.
Боднар додав, що на громадську думку впливає й останнє загострення у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею.
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