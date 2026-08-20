Будріс закликав прийняти Україну до ЄС до 2030 року: Місце України - у європейській родині

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після чергової масованої атаки Росії на Україну закликав надати Україні повноправне членство в Європейському Союзі до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

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За словами литовського міністра, продовження російських атак свідчить про те, що Москва не зацікавлена у мирі та продовжує обирати ескалацію і терор проти цивільного населення.

Будріс наголосив на необхідності терміново посилити українську протиповітряну оборону, а також збільшити військову, енергетичну та фінансову допомогу.

Він також закликав посилити санкційний тиск на Росію, зокрема заходи, які безпосередньо впливають на її військову промисловість.

Литва виступає за членство України в ЄС до 2030 року

Будріс заявив, що Україну необхідно повністю інтегрувати в європейські та євроатлантичні структури.

"Місце України – у європейській родині, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом", – наголосив глава МЗС Литви.

Він підкреслив, що підтримка України є водночас захистом безпеки та майбутнього Європи, а реакція Заходу має відповідати масштабам російської агресії.

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