По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил дезертир, по заказу ФСБ корректировавший обстрелы Днепра

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в январе этого года при корректировке обстрелов Днепра, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как выяснило расследование, наведением вражеских атак занимался завербованный врагом местный мобилизованный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за прокремлевских комментариев, которые публиковал в чатах различных Telegram-каналов.

Установлено, что после вербовки предатель получил инструкцию от куратора из РФ по выявлению пунктов базирования Сил обороны, по которым рашисты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Задокументировано, как агент отслеживал расположение смежных подразделений украинских защитников, когда находился за пределами воинской части.

Во время таких вылазок злоумышленник садился в общественный транспорт, из которого скрытно фотографировал местоположения оборонных объектов с отметкой их координат на Google-картах.

Впоследствии мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и передал ФСБ её местонахождение.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота" и обеспечили безопасность расположения Сил обороны в зоне шпионской активности РФ.

На заключительном этапе спецоперации контрразведка Службы безопасности задержала агента, когда он скрывался в доме своих родственников.

При обыске у него был изъят смартфон, с помощью которого он собирал разведывательную информацию и поддерживал связь с ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.

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